En zorlu sınavlardan biri... Kireçten taşlaşmış musluğu 5 dakikada ayna gibi yapın!
Selma Savcı

En zorlu sınavlardan biri... Kireçten taşlaşmış musluğu 5 dakikada ayna gibi yapın!

Kireçten taşlaşmış musluğu 5 dakikada ayna gibi yapmak çok daha kolay artık...

Banyoda muslukların üzerinde biriken ve zamanla kemikleşen o beyaz kireç tabakası, ev temizliğinin en zorlu sınavlarından biridir. Çoğu zaman en etkili sandığımız kimyasallar bile bu sert mineralleri söküp atmaya yetmez, ovalamaktan yorulan eller ise cabası kalır. Ancak temizlik profesyonellerinin sır gibi sakladığı, sirkenin keskin kokusuna katlanmak zorunda bırakmayan o "asidik mucize" sayesinde musluklar, ilk günkü vitrin parlaklığına geri dönüyor.

Banyo temizliğinin en sinsi düşmanı, suyun içindeki mineraller ile sabun yağlarının birleşerek oluşturduğu o gri, yapışkan "sabun artığı" tabakasıdır. Standart deterjanların üzerinden kayıp gittiği bu yağlı zırh, muslukların o metalik ışıltısını adeta bir sis perdesi gibi örter. Temizlemeye çalıştıkça etrafa yayılan ve musluğun yüzeyini matlaştıran bu kalıntılardan kurtulmak için fırçalarla yüzeyi çizmek yerine, kimyasal bağları çözen akılcı bir strateji izlemek şart.

Temizlik uzmanlarının yıllardır profesyonel sır olarak sakladığı o yöntem, aslında her evde bulunan iki basit malzemenin kimyasal uyumuna dayanıyor. Musluğun dokusuna zarar veren sert fırçalara veya nefes darlığına sebep olan ağır kimyasallara veda etmenizi sağlayacak bu taktik, sadece lekeleri çıkarmakla kalmıyor, musluğun üzerinde su tutmayan koruyucu bir tabaka oluşturuyor. İşte uzmanların "tek seferde çözüm" diyerek önerdiği o pratik reçete...

Kireç lekelerinden kurtulmak denildiğinde birçok kişinin aklına sirke veya karbonat gelse de aslında bu durumdan kurtulmanın en etkili yolu uzmanlara göre limondan geçiyor.

Temizlik uzmanları, limonun içeriğindeki güçlğ asidik bileşenler sayesinde musluklar ve duş başlıklarındaki kireç lekelerinin hızla çözülebileceğini vurguladı.

Limoni, özellikle kireçte bulunan kalsiyum karbonat ile reaksiyona girerek kireç tortularını saniyeler içerisinde çözer ve yüzeyin pürüzsüz ve parlak görünmesine yardımcı olur.

Kireç temizliği için yapmanız gereken şeyler aslında oldukça pratik. Bir sprey şişesinde veya bir kasenin içerisinde, çoğunluğu limon suyu olacak şekilde bir karışım oluşturun.

Bu karışımı, bir sünger veya bez ile kireçli bölgelere nazikçe uygulayın. Limonlu karışımın yüzeyde 2 dakika kadar beklemesine izin verdikten sonra ılık suyla durulayarak temizleyin.

Kireç lekelerinin hızla kaybolduğunu göreceğiniz bu doğal yöntemin ardından mikrofiber bir bezle bölgeyi kurulayarak, musluklarınızın yeniden parlak olmasını sağlayın. Eğer kireç lekeleri tamamen çıkmazsa, işlemi yeniden deneyebilirsiniz.

Günlük ev işleri arasında birçok kişiyi zorlayan durumlardan biri kireç lekeleridir. Özellikle sıklıkla kullandığımız ve ıslak kalan alanlardan biri olan banyolar, düzenli ve doğru yöntemlerle temizlenmediğinde lekelerin ve kirecin en çok ortaya çıktığı yerlerden biridir.

Peki, eforsuz ve pratik şekilde musluklarınızın yanı sıra duş kabini camlarınızda görülen lekelenmeleri ve duş kabininin içinde biriken kireçlerini de limon ile anında yok edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Temizlik uzmanları, kireci hızlı ve kolay şekilde temizlemenin en iyi yolunun bir adet limonda saklı olduğunu belirtti.

"Basit bir limonla temizlik yapmak, sabun kalıntılarından ve sert su lekelerinden kurtulmanın harika bir yoludur" diyen temizlik uzmanı, duş kabinindeki su lekelerinden kurtulmak için limon ile temizlemeyi önerdi.

Limon, kireçle reaksiyona girdiğinde köpüren ve onu hızla eriten sitrik asit içerir. Limonda bulunan bu asit, biriken kalıntıları ve kireçteki mineralleri parçalayarak temizler.

Limon suyu, kireçten kurtulmanın güvenli ve doğal bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sert kimyasal temizleyiciler kullanmadan doğal yöntemlerle temizlik yapmayı sağlar.

Bir taze limon, iki adet bez ve beyaz sirke ya da bulaşık deterjanını yanınıza alın. Ardından, duş camındaki lekelerin üzerine yarım limonu sürün ve ovma sırasında limonun suyunu tamamen sıkarak temizlendiğinden emin olun.

İşiniz bittiğinde, hemen durulamak yerine sitrik asidin kireçteki mineralleri parçalaması için en az 5 dakika boyunca bekletin.

