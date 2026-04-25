Gündem Sırt dönme eyleminden sonra ikinci mehter krizi! Mehter marşını böyle kapattı
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Pamukkale'deki bir anaokulunda çekilen görüntülerde, minik öğrencilerin Mehter Marşı eşliğinde sergiledikleri gösteri bir öğretmen tarafından sabote edildi. Gösteri devam ederken müzik sisteminin bulunduğu alana yönelen kadın öğretmen, çocukların ve velilerin şaşkın bakışları arasında Mehter Marşı’nı kapatıp yerine başka bir parça açarak gösteriye müdahale etti.

Videonun yayılmasıyla birlikte, öğretmenin bu tavrı "ideolojik bir tahammülsüzlük" olarak yorumlandı. Özellikle milli bayramlarda Türk tarihinin bir parçası olan Mehter’in hedef alınması, veliler arasında sert tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı, bir eğitimcinin çocukların aylarca emek verdiği bir gösteriyi bu şekilde bölmesini "eğitim etiğine aykırı" olarak nitelendirdi.

CHP VE SEKÜLER KESİMDEKİ 'MEHTER' ALERJİSİ

Bu olay, akıllara kısa süre önce Gaziantep’te yaşanan benzer bir krizi getirdi. Gaziantep’teki 23 Nisan törenlerinde, Mehter Takımı’nın geçişi sırasında CHP İl Yönetimi ve beraberindekilerin topluca arkalarını dönerek protesto etmesi büyük ses getirmişti.

Kamuoyunda "Mehter alerjisi" olarak adlandırılan bu tutumun, Pamukkale’deki anaokuluna kadar sirayet etmesi, şu soruları beraberinde getirdi:

Milli değerler üzerinden kutuplaşma mı yaşanıyor?

Mehter Marşı neden bir siyasi simge gibi algılanıp hedef alınıyor?

Okullardaki etkinliklere siyasi veya ideolojik görüşler mi yön veriyor?

TOPLUMSAL TEPKİ: "TARİHİMİZE SIRTIMIZI DÖNMEYELİM"

Sosyal medya platformlarında yükselen tepkilerde, Mehter’in sadece bir müzik değil, Türk tarihinin görkemli bir mirası olduğu vurgulandı. Vatandaşlar, siyasi görüş ne olursa olsun, çocukların bayram sevincine ve ortak değerlere müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gaziantep'teki "sırt dönme" eyleminin ardından gelen bu "müzik kapatma" olayı, seküler kesimin bir bölümünde yükselen bu tavrın toplumsal barışa zarar verdiği yönünde eleştirileri de güçlendirdi.

Yorumlar

TAM BIR SAPIKLIK VE TARIHIMIZE DUSMAN NANHKURT/GAFIL/HAIN MISYONER CESARETI....BEDELINI IDETMEYEN MILLI IRADE GÖREVLILERINE HAKKIMIZ HARAM OLSUN

Hamza

Bu insanların namazı yok ki , mehteri anlatsan ne olacak din elden gitmiş .
