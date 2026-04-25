Sırt dönme eyleminden sonra ikinci mehter krizi! Mehter marşını böyle kapattı

Videonun yayılmasıyla birlikte, öğretmenin bu tavrı "ideolojik bir tahammülsüzlük" olarak yorumlandı. Özellikle milli bayramlarda Türk tarihinin bir parçası olan Mehter’in hedef alınması, veliler arasında sert tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı, bir eğitimcinin çocukların aylarca emek verdiği bir gösteriyi bu şekilde bölmesini "eğitim etiğine aykırı" olarak nitelendirdi.

CHP VE SEKÜLER KESİMDEKİ 'MEHTER' ALERJİSİ

Bu olay, akıllara kısa süre önce Gaziantep’te yaşanan benzer bir krizi getirdi. Gaziantep’teki 23 Nisan törenlerinde, Mehter Takımı’nın geçişi sırasında CHP İl Yönetimi ve beraberindekilerin topluca arkalarını dönerek protesto etmesi büyük ses getirmişti.

Kamuoyunda "Mehter alerjisi" olarak adlandırılan bu tutumun, Pamukkale’deki anaokuluna kadar sirayet etmesi, şu soruları beraberinde getirdi:

Milli değerler üzerinden kutuplaşma mı yaşanıyor?

Mehter Marşı neden bir siyasi simge gibi algılanıp hedef alınıyor?

Okullardaki etkinliklere siyasi veya ideolojik görüşler mi yön veriyor?

TOPLUMSAL TEPKİ: "TARİHİMİZE SIRTIMIZI DÖNMEYELİM"

Sosyal medya platformlarında yükselen tepkilerde, Mehter’in sadece bir müzik değil, Türk tarihinin görkemli bir mirası olduğu vurgulandı. Vatandaşlar, siyasi görüş ne olursa olsun, çocukların bayram sevincine ve ortak değerlere müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gaziantep'teki "sırt dönme" eyleminin ardından gelen bu "müzik kapatma" olayı, seküler kesimin bir bölümünde yükselen bu tavrın toplumsal barışa zarar verdiği yönünde eleştirileri de güçlendirdi.