Filistinli ailenin dramı... Mezarlıkta yaşıyorlar!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlar, bölgede benzeri görülmemiş bir insani yıkıma yol açtı. Altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu, konutların geniş çapta kullanılamaz hale geldiği bölgede, yüz binlerce kişi yerinden edilirken; barınma, gıda ve temiz suya erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Uluslararası kuruluşların "insani felaket" olarak nitelendirdiği tabloda, siviller hayatlarını sürdürebilmek için giderek daha umutsuz şartlara itiliyor. Zor şartlarda mahkum edilen Filistinli Halid ez-Zaanin, İsrail saldırıları sonrası evini kaybederek, yerinden edildi. Barınacak yer bulamayan ez-Zaanin, ailesiyle birlikte mezarlığa sığınmak zorunda kaldı. Mezarlıkta küçük bir çadırda yaşayan Halid ez-Zaanin, içinde bulunduğu zorlu süreci anlattı. Filistinli Halid ez-Zaanin, 7 Ekim'de İsrail'in bölgeye yönelik operasyonlarının başlamasıyla Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evini terk ettiğini belirtti. Gazze'nin batısından güneyine kadar farklı bölgelere gitmek zorunda kaldığını ancak evine dönemediğini söyleyen Filistinli ez-Zaanin, "Gazze'nin güneyinde boş bir yer aradım ama bulamadım. Arazi sahipleri kalmam için para istiyor, benim ise param yok. Bu yüzden mecburen ölülerin arasında, bir mezarlıkta yaşamaya başladım" ifadelerini kullandı.