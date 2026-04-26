Gündem
Devlet kimsenin göz yaşına bakmıyor: Ak Partili belediyeler de mercek altında

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Devlet kimsenin göz yaşına bakmıyor: Ak Partili belediyeler de mercek altında

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, 2017-2024 yılları arasında hem kayyum hem de seçilmiş belediye başkanı olarak görev yapan Şeref Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başlatıldı. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet KOM Şube ekipleri sabah saat 06.00’da eş zamanlı düğmeye bastı. Operasyonun hedefinde; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamaları yer alıyor. Gözaltına alınan 49 kişiden 28’inin kamu görevlisi olması, yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi.

Dosyanın kapağına değil, delile bakıldı

Halfeti’deki bu geniş çaplı operasyon, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, içindeki delile bakar" açıklamasını akıllara getirdi.

Soruşturmanın sadece muhalefet belediyelerine yönelik olduğu iddialarına cevap niteliği taşıyan bu gelişme, yargının parti ayrımı gözetmeksizin delil odaklı hareket ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Müfettiş raporları ve MASAK analizleri ele verdi

Soruşturmanın rastgele değil, devletin denetim mekanizmalarının titiz çalışmasıyla başladığı öğrenildi. Operasyonun temelini şu veriler oluşturdu:

  • İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporlar,
  • MASAK’ın yaptığı derinlemesine finansal analizler,
  • Vergi Denetim Kurulu’nun teknik tespitleri.

Emniyet güçleri belediyeye ait ihale evraklarına el koyarken, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

AK Partili belediyeler de mercek altında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından paylaşılan veriler de denetimlerin siyasi kimlikten bağımsız yapıldığını doğruluyor. 31 Mart 2024’ten bu yana yürütülen 3 bin 309 incelemenin sonuçlarına göre, soruşturma izni verilen dosyaların başında 677 dosya ile AK Partili belediyeler geliyor. Devletin denetim mekanizmaları; AK Parti, CHP veya MHP ayrımı yapmaksızın, kamu kaynağının usulsüz kullanıldığı her noktada yargı sürecini işletmeye devam ediyor.

AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var
AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var

AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var

Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti
Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti

Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada!
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada!

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada!

