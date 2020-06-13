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Aktüel

Vali Oktay Çağatay, Bitlis TV’nin açılışına katıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, geçen yıl kurularak yayın hayatına başlayan Bitlis TV’nin açılışına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:53:22 -
Vali Oktay Çağatay, Bitlis TV’nin açılışına katıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, geçen yıl kurularak yayın hayatına başlayan Bitlis TV’nin açılışına katıldı.


Bitlis’te geçen yıl kurularak test yayınına başlayan Bitlis TV, yayın hayatına başladı. Bitlis TV’nin açılışına Vali Oktay Çağatay ile birlikte Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu katıldı. Bitlisin doğal güzellikleri, 7 bin yıllık tarihi, kültürü gibi bir çok özelliğini tanıtmak için Bitlis TV’nin büyük bir imkan olduğunu belirten Vali Oktay Çağatay, Bitlis TV sayesinde Bitlis’i merak eden uzaktaki insanların il hakkında fikir sahibi olabileceklerini söyledi. Vali Çağatay, sıla hasreti çeken hemşerilerinin Bitlis TV sayesinde memleketlerine olan özlemini bir nebze olsun giderebileceğinin altını çizdi. Bitlis’in dünyaya açılan penceresi olan Bitlis TV’nin ile kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür eden Vali Oktay Çağatay, Bitlis TV’nin başta ilimiz olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diledi.


Açılıştan sonra Vali Oktay Çağatay, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile birlikte canlı yayına katılarak il hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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