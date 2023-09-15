Vali, Nusaybin'de kutsal mekanları gezdi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yatırımlar hakkında bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere ilçe ziyaretleri kapsamında Nusaybin'i ziyaret etti.

Vali Akkoyun, ilk olarak Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı ziyaret ederek ilçenin genel durumu, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduktan sonra Zeynel Abidin Camii Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Tuncay Akkoyun'un bir sonraki durağı, Nusaybin Gençlik Merkezi oldu. Burada incelemelerde bulunup, gençlerle buluşarak keyifli zaman geçirdi.

Gençlik Merkezinde, üniversiteye hazırlık kursları, ingilizce kursu, müzik ve resim atölyesi ayrıca öğrencilerin ders çalışması için etüt salonunda incelemelerde bulunan Vali Akkoyun gençlerin memnuniyeti karşısında mutluluğunu ifade etti.

Vali Akkoyun, "Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizin gelişimi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Ardından Vali Akkoyun, Büyükşehir Belediyesince başlatılan Kapalı Semt Pazarı Projeleri kapsamında Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan Kapalı Semt Pazarını inceledi. Vali Akkoyun; "Modern Kapalı Semt Pazarları ile taze ve hijyenik ürünleri hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları hızla süren Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projesi hakkında bilgi alan Vali Akkoyun, ilçedeki spor aktivitelerini çeşitlendirecek projenin memnuniyet ve heyecanla karşılandığını ifade etti.

Yapımı hızla devam eden Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Tuncay Akkoyun, çalışmalar hakkında Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı'ndan bilgiler aldı. (İLKHA)