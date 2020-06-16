Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'dan ayrıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Zonguldak Valisi olarak atanan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kentten ayrıldı.

Tutulmaz, Valilik Konutu önünden il protokolü, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından yeni görev yerine alkışlarla uğurlandı.

Uğurlama sırasında bir konuşma yapan Tutulmaz, Afyonkarahisar'dan mutlu ayrıldığını belirterek, "Biraz sonra buradan ayrılacağım. Dostluğumuz ve kardeşliğimiz burada devam edecek. Hakkınızı helal edin. Güzel hizmetler yaptık. Hiç kimsenin kalbini kırmamak için özel önem gösterdim. Kapımız bugün itibaren Zonguldak’ta herkese açık. Buradan duygularımızı katlayarak ayrılıyoruz. Bundan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Tutulmaz, bir süre Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Hüsnü Serteser ile sohbet etti.

Konut görevlilerine teşekkür eden Tutulmaz, Valilik çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tutulmaz, daha sonra makam aracı ile kentten ayrıldı.