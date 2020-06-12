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Siyaset

Vali Meral’den veda ziyareti

Geçtiğimiz gün çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Karaman Valisi Fahri Meral, veda ziyaretlerine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:41:52 -
Vali Meral’den veda ziyareti

Geçtiğimiz gün çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilen Karaman Valisi Fahri Meral, veda ziyaretlerine başladı.


Vali Meral, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Valilik görevini Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık’a devredecek olan Meral, Karaman’da görev yaptığı süre içerisinde kurumlar arası koordinasyona önem verdiğini belirterek Rektör Akgül’e, üniversite-kamu işbirliğine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.


Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ise özellikle kamu kurumları arasındaki ortak çalışma kültürünün önemine değinerek Vali Meral’e gerek Karaman’a verdiği hizmetler gerekse üniversitenin her türlü projesine ve bilimsel toplantısına gösterdiği yakın ilgi için şükranlarını bildirdi. Rektör Akgül ayrıca Meral’e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.


Hediye takdimlerinin ardından ziyaret sona erdi.

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