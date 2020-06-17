Vali Meral, Karaman’dan ayrıldı

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Fahri Meral, Karaman’dan ayrıldı.

Vali Fahri Meral için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlamaya, il protokolü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Fahri Meral eşi Zehra Meral ile birlikte kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı.

“Vefa gurubu çalışanlarına özel teşekkür”

Karaman Valisi Fahri Meral, kendisini uğurlamaya gelen Vefa gurubu çalışanlarına özel teşekkür etti. Meral, “11 Marttan itibaren devlet olarak halkımızın yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bilim kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığımızın aldığı kararları gerçekten güzel yerine getirdi. Vefa gurubu gönüllerden oluşan bir teşkilattır. Bu süreçte ihtiyaç sahibi herkese ulaştık. O yüzden emeğiniz büyük. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Biz Karaman’dan memnun ayrılıyoruz”

Vali Fahri Meral yaptığı açıklamada, “Buraya gelişim hemen hemen 3 yıl olacak. Biz ailece Karaman’dan memnun ayrılıyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışına inanıyoruz. Böylede elimizden geldiği kadar gayret göstermeye çalıştık. Bütün basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Memlekete hizmete devam, hakkınızı helal edin” diye konuştu.

Daha sonra Vali Fahri Meral ve eşi Zehra Meral, valilik binasından ayrıldı.