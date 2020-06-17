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Aktüel

Vali Köşger’den Duygulandıran Paylaşım

Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aydınlıları duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:19:55 -
Vali Köşger’den Duygulandıran Paylaşım

Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aydınlıları duygulandırdı.


Aydın’daki 3 yıllık görevinin ardından İzmir Valisi olarak atanan Vali Yavuz Selim Köşger, yarın yeni görev yeri İzmir Valiliği’ne uğurlanacak. Her fırsatta Aydın’a doyamadığını dile getiren Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. 3 yıllık görev süresindeki anılarından oluşturulan videoyu “3 yıl böyle geçti” başlığıyla paylaşan Vali Köşger’e, vatandaşlar Aydın’a kazandırdıkları için teşekkür ederken, yeni görev yerinde de başarılar diledi.

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