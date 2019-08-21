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Vali kendisinden bisiklet isteyen öğrencileri kırmadı

Vali Münir Karaloğlu, Kepez Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinde kendisinden bisiklet isteyen 16 öğrenciye bisiklet hediye etti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:57
Vali kendisinden bisiklet isteyen öğrencileri kırmadı

Vali Münir Karaloğlu, Kepez Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinde kendisinden bisiklet isteyen 16 öğrenciye bisiklet hediye etti.


Valilik bahçesinde öğrencilere bisikletlerini teslim eden ve kasklarını eliyle takan Karaloğlu, bisiklete binerek hem spor yapıp hem eğlenirken aynı zamanda eğitimlerini ihmal etmemelerini de tavsiye etti.


Vali Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı öncesinde Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’nu inceledi. Yaz dönemi hafızlık eğitimi alan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Karaloğlu, öğrencilerin bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Süleyman adlı bir öğrenci sınıf arkadaşları adına söz alarak yaz tatilinde hem spor yapmak hem de eğlenmek amacıyla Vali Karaloğlu’ndan bisiklet istedi. Bisiklet için öğrencilere söz veren Vali Karaloğlu, aynı zamanda hafızlık yapan öğrencilere bisikletlerini temin etti.



Kasksız binmeyin


Vali Karaloğlu, 16 bisikletten 11’ini valilik bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Turgut Erşan’la öğrencilere teslim etti. Şehir dışında olan 5 öğrenciye ise tatil dönüşü bisikletleri teslim edilecek. Öğrencilerle tek sohbet eden ve başka bir isteklerinin olup olmadığını da soran Vali Münir Karaloğlu, öğrencilere kasklarını kendi eliyle taktı. Kaskın kaza anında nasıl bir koruma sağladığıyla ilgili bilgiler de veren Karaloğlu, “Öğrencilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Daha sağlıklı bir bünye için hem spor yapıp hem eğlenmelerini istiyoruz. Trafiğe kapalı ya da güvenli yerlerde sürmelerini öğütledik" dedi


Bisikletlerini alan öğrenciler Valilik bahçesinde bisikletleriyle ilk turlarını attılar.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:57
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