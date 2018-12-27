Vali kaymakam rektör atamaları 27 Aralık 2018 Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 3 ile vali, 9 ile emniyet müdürü, 8 üniversiteye de yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre de bazı ilçelere yeni kaymakamlar atandı. İşte Resmi Gazete atama kararları son dakika vali, kaymamak, emniyet müdürü ve rektör atama kararları 2018

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ataması yapılan valiler

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valililğine de Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı atandı. Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye ve Siirt'e de yeni il emniyet müdürleri atandı.

Emniyet Müdürlüklerine atama kararları

8 rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye de yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Kararlara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kerim Güney ve Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun atandı.