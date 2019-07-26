0553 313 94 23

Vali Kaymak: “Özel hastaneler bizim zenginliğimiz”

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Özel hastaneler bizim zenginliğimiz.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:49
Vali Kaymak: “Özel hastaneler bizim zenginliğimiz”

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Özel hastaneler bizim zenginliğimiz. Özel hastanelerin daha çok olmasını istiyoruz” dedi.


Büyük Anadolu Hastanelerinin 150 yataklı yeni hastane binasının protokol lansmanı gerçekleştirildi. Samsun’un ilk özel hastanesi olma özelliğini taşıyan Büyük Anadolu Hastaneleri, İstiklal Caddesi’nde bulunan hastanesini, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yeni hizmet binasına taşıdı. Tanıtım toplantılarına devam eden hastane yönetimi, protokol üyelerini ağırladı.



“Yeni nesil hastanecilik”


Lansmanda açıklamalarda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, 22 yıldır Samsun’da olduklarını hatırlatarak, “22 yıldır burada istihdam sağlıyoruz ve hizmet veriyoruz. Artık hastane işletmeciliği çok farklılaştı. Biz 22 yıl önce Samsun İlkadım’da sağlıkta ilk adımımızı atarken bugün geldiğimiz nokta itibarıyla artık yine ilk adımı atıyoruz. Ama bu sefer yeni nesil hastanecilik olarak atıyoruz. Çiftlik hastanemizin ruhsatını yeni hastanemize taşıyoruz. Meydan hastanemiz yine yerinde kalacak. 7-8 ülkeden şu anda 3 binin üzerinde hastamız gelmiş bulunmakta. Yeni oluşturduğumuz departmanımızla da inşallah yeni ülkelerle de beraber o ülkelere yoğunlaşacağız. 81 ilde iç turizmde ama bunun yanında da stratejik olarak benimsediğimiz çevre ülkeler, Balkanlar, başta Almanya olmak üzere hedefimiz ‘sağlık turizmi’ dendiğinde Samsun’un akıllara gelmesi” diye konuştu.



“Büyük Anadolu Hastaneleri Türkiye’deki özel hastanelerde öncü”


Samsun Valisi Osman Kaymak ise yeni hastane adına Samsun olarak sevindiklerini ifade ederek, “Samsun’un vizyon özellikleri var. Samsun bir tarım kenti, sağlık kenti, ticaret kenti, sanayi kenti. Sağlık kenti olma özelliğini çok da hak ediyor. Çünkü Samsun bölge olarak 4-5 milyon nüfusa hitap eden hinterlantta bir yer. Şu an Samsun’da 27 tane hastane var. Bunların 9 tanesi özel hastane. 5 bine yakın da yatak kapasitemiz var. Bölgenin en güçlü merkezlerinden birisiyiz. Tabii, bu sağlık hizmetlerini üretirken kamu hastanelerin yanı sıra özel sektörün de bu işe destek vermesi bizim yükümüzü azaltıyor. Özel hastaneler bizim zenginliğimiz. Özel hastanelerin daha çok olmasını istiyoruz. Sonuçta bu insanlar ticaret de yapsalar insanlara şifa dağıtıyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Türkiye’deki özel hastanelerde öncü. Kendini ispatlamış bir hastane. İnşallah bu güzel hastanemizde hastalarımız kendilerini rahat hissedecek. Fiziki mekanlar psikolojiyi etkiliyor. Eski bir hastaneye gittiğimizde psikolojimiz de onunla birlikte etkileniyor. Bizim milletimiz her şeyin en iyisine layık” şeklinde konuştu.


Vali Kaymak ayrıca, hastane yönetiminden şehit aileleri ve gazilere tedavi süreçlerinde pozitif ayrımcılık yapmalarını da istedi.


Konuşmaların ardından Vali Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri hastane yetkilileriyle birlikte hastane birimlerini gezdi ve bilgi aldı. Lansmana ayrıca, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yavuz Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen ve hastane yönetimi katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin ilk yılını tamamladı
    1. NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin..
    2. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    3. DİSKİ Genel Müdürlüğü’nden içme suyu..
    4. "Fındık fiyatı üretici adına olumlu"
    5. MÜSİAD’tan faiz indirimi..
    6. Karne doldurdular, bisiklet kazandılar
    7. 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür..
    8. Basketbol başarıyı arttırıyor
    9. Başkan Bozkurt, Jeotermal Kaynaklı..
    10. Hilmi Güler: “Yeni fındık sezonu..
    11. Rektör Karabulut: ’’Ağrı bir öğrenci..
    12. Otomobilde dondurulmuş kaplanlar ele..
    13. Kırgızistan ve Tacikistan liderleri..
    14. Başkan Güder, gençlerle biraraya geldi
    15. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    16. İzmir ovaları kırmızıya büründü
    17. İflas eden süt fabrikasının satışının..
    18. Kayseri bisikletin merkezi olacak
    19. Başkan Büyükkılıç, Talas Gençlik..
    20. Anubis Truva Atı’ndan Türkiye’ye yoğun..
    21. Yunanistan Ege'deki düzensiz..
    22. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    23. Vietnam'da dondurulmuş kaplanlar ele..
    24. Eskişehir İnternet Gazetecileri..
    25. Sağlık-Sen’den İdil Devlet Hastanesi..
    26. Engelliler Meclisi 23 Temmuz Erzurum..
    27. Develi İlçe Müftülüğü Kurban Standı..
    28. GÜNCELLEME - Hakkari'de bir asker..
    29. Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘açık hava..
    30. Eşiyle kavga ettikten sonra evden..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi