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Vali Karaloğlu Manavgat’ta muhtarlarla buluştu

Vali Münir Karaloğlu, Manavgat Beşkonak bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:30
Vali Karaloğlu Manavgat’ta muhtarlarla buluştu

Vali Münir Karaloğlu, Manavgat Beşkonak bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi.Toplantıda bölgenin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.


Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon mevkiinde düzenlenen toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, Milli Parklar Genel Müdür Yardımcı Mustafa Bulut, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve diğer kurum müdürleri katıldı.


"Koruma kollama dengesi"


Beşkonak Köprülü Kanyon Bölgesi’nin, milli park olmasının büyük bir şans ve aynı zamanda büyük sorun olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, “Biz en büyük şansımızla sorunumuzu nasıl örtüştüreceğiz bunu konuşacağız. Bölgeyi ve bölgenin güzelliğini, çevresini ve su kaynaklarını mutlaka korumak zorundayız. Ama koruma kollama dengesini de muhafaza etmemiz lazım. Bölgede köylerimiz var. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız var. Yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri var. Onları talep ve ihtiyaçlarını görmezden gelmemiz mümkün değil. Bölgenin nadide bir bölge olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğinin bilincinde olmamız lazım” dedi.


Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından toplantıda bölgenin tüm sorunlarının tek tek masaya yatırılacağını belirterek muhtarların ve bölge sakinlerinin sorunlarını dinledi. Toplantıya katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunan Vali Münir Karaloğlu toplantının ardından eşi Sevim Karaloğlu ile Köprülü Kanyon’da rafting yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:30
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