  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Vali Hanım" çileği üreticinin yüzünü güldürdü
Ekonomi

"Vali Hanım" çileği üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla'da halk arasında "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas"ın hasadı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:08:48 -
"Vali Hanım" çileği üreticinin yüzünü güldürdü

MUĞLA (AA) - Muğla'da "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas" çileğindeki verim, üreticisini sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Bencik Mahallesi'nde oluşturulan çilek tarlasında, hasat ve dikim töreni yapıldı.

Halk arasında "Vali Hanım" adı verilen çileğin hasadını ve ilk fide dikimini İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve üretici kadınlar gerçekleştirdi.

Saylak, yaptığı açıklamada, Muğla'nın birçok ilçesinde "San Andreas" türü çilek üretildiğini, çok iyi verim elde edildiğini söyledi.

Muğla'da, 2018'de 15 dekarla üretime başladıkları çileğin üretim alanlarının her geçen yıl arttığını belirten Saylak, "Bugüne kadar 216 üreticiye 2 milyon fide dağıtılarak, 350 dekar alanda çilek bahçesi oluşturuldu. Bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz, il genelinde çilek üretimini, desteklemek, yeni çilek bahçeleri oluşturmak." dedi.

Yılda 2 bin 100 ton çilek üretimi yapılarak yaklaşık 30 milyon lira gelir elde edildiğini anlatan Saylak, "Hasadı yapılan çilekler tarlada kilosu en düşük 10 liraya satılıyor. Belirli dönemlerde kilogramı 20-25 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiye çok iyi bir gelir getiriyor." diye konuştu.

Yatağan Belediye Başkanı Toksöz de üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek, bölgede daha çok çilek üretiminin yapılması için de bugün 230 bin çilek fidesinin dağıtılacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar
Medya

Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar

İletişim Uzmanı Sevda Türküsev, Kanal D'de ekranlara gelen ve Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri olan Sadakatsi..
Dikkat çeken gelişme: Merkez Bankası artık yerli üretim altın almıyor
Ekonomi

Dikkat çeken gelişme: Merkez Bankası artık yerli üretim altın almıyor

Altın sektörü temsilcileri, Merkez Bankası’nın 2017 yılından bu yana Türkiye’de üretilen altının tamamını satın aldığını anımsatarak, “Merke..
Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Dünya

Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a bir darbe daha

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay