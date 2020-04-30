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Aktüel

Vali Gürel’den 1 Mayıs mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:08:05 -
Vali Gürel’den 1 Mayıs mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Gürel mesajında, “Üretmenin, kaynakları etkin ve verimli kullanmanın ve kendine yetmenin öneminin tüm dünyada yaşayarak öğrenildiği bu günlerde; bizlere en büyük gururu yaşatan; meslek liselerimizden, entegre tesislerimize, küçük sanayi sitelerimizden teknoparklarımıza, ARGE merkezlerimize kadar büyük ve güçlü Türkiye’mizde çalışmanın ve üretmenin sesinin yükseldiği her yerden dünyanın her yerine en gür sadalarla duyuran tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin Fabrikalar Kuran Fabrikası, ilk ağır sanayi tesisinden filizlenen sanayi ve teknoloji hamlesinin lokomotifi Karabük’ümüzde üretmenin arkasındaki emek, emektar ve alın terinin tüm manaları en yüksek derecede tezahür etmiştir. Bugün devletimizin ülkemizde istihdamın attırılması, yerli ve milli üretimin desteklenmesi; İnovasyon ve ARGE çalışmaları ile dışa bağımlılığın azaltılması hedefleri çerçevesinde her sektörde proje üreten, iş ve üretim fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere vermiş olduğu önemli destekler ülkemizin 2023, 2053, 2071 ve ötesi hedeflerine hızla ve kararlılıkla yürümekte olduğunun en önemli göstergesidir. Dünyamızın zor bir süreçten geçtiği ancak ülkemizin birlik ve beraberlik harcıyla birbirine daha sıkı sarıldığı bir dönemden geçtiğimiz bu günde “Emeğin Başkenti” Karabüklü çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere ülkemizin bekası için emeğiyle üreten tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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