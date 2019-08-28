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Vali Gündüzöz: “Türkiye’nin kalbi Malazgirt’te attı”

26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
Vali Gündüzöz: “Türkiye’nin kalbi Malazgirt’te attı”

26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948. Kutlamaları hakkında açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 26 Ağustos günü Malazgirt tören alanında Türkiye’nin kalbinin attığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, onun teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören meydanında toplandılar” dedi.


Muş Valiliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğini dosta düşmana tekrar ilan ettiklerini söyledi. 26 Ağustos günü Malazgirt tören alanında Türkiye’nin kalbinin attığını hatırlatan Vali Gündüzöz, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, onun teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören meydanında toplandılar. Düşünün aradan 948 yıl geçmiş bu ülkenin bizim vatanımız oluşunun çok önemli bir tarihi Malazgirt zaferi. Aradan geçen bu nerdeyse bin yıl sonra aynı ruh devam etmekte. Ve Alparslan’ın torunları Malazgirt’te ülkenin dört bir yanından gelerek ellerinde Türk bayrakları, kalplerinde vatan sevgisi bir arada bulundular” dedi.



“Törenlere iştirak eden tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz”


Törenlere iştirak eden tüm devlet büyüklerine şükran sunduklarını kaydeden Vali Gündüzöz, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun emirleri doğrultusunda törenlerin her yıl daha da güzel geçmesine sağlamaya çalışıyoruz. Törenlerde yine büyük emeği olan Okçular Vakfına teşekkür ediyoruz. Ve bu memleketin her köşesinden Malazgirt’teki o Alparslan ruhunu tekrar yaşamak için gelen tüm vatandaşlarımıza Muşlular adına şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz” diye konuştu.



“Malazgirt geliştikçe gençlerimiz buranın ruhunu da daya iyi yaşayacaklar”


Tesislerin gelişmesi ve törenlerin artmasıyla birlikte Malazgirt ruhunun daha iyi yaşanılacağını ifade eden Vali Gündüzöz, “Meselenin manevi yönü, milli yönü, kültürel yönü, her şeyin ötesinde. Ama döşünün bir kere Mazgirtte100 bin kişi geliyor ve 20 bin merkez nüfuslu bir ilçedeki aktiviteye katılıyor. Bu aktiviteler her geçen gün daha da gelişerek devam edecek. Aslında burada tabi ki ekonomik aktivitede önemli ama gençlerimizin, çocuklarımızın bu ruhu tekrar yaşaması önemli. Buradaki tesisler geliştikçe, törenler yapıldıkça tüm çocuklarımız buraya geldikçe, gençlerimiz geldikçe buranın ruhunu da daya iyi yaşayacaklar ve bu vatanın nasıl vatan edildiğini daha iyi görecekler. Bu süreklilik arz edecek, sadece şimdi 3 gün süren etkinlikler 26 Ağustos itibariyle tabi zirve mitingde bitiyor. Onunla kalmayacak bundan sonra her yıl boyunca aynı Çanakkale’de olduğu gibi okullarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz ve büyüklerimiz bir destinasyon olarak Malazgirt’e gelecekler ve burada kalacaklar. Dolasıyla belki 1-2 günlerini geçirecekler. Bundan sonrası için hem Malazgirt hem de Türkiye açısında bir milli ruhun sürekli canlanması hadisesi gerçekleşecek. Tabi ekonomik boyutu da yıl içerisinde yayılır bir şekilde Malazgirt’e ve muhakkak Muş’umuza önemli katkıları olacak“ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
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