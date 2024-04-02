Vali Gül'e olayı anlatacak İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ortada yok!
Beşiktaş'taki yangının yaşandığı olay yerine İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak, İstanbul Valisi Davut Gül'den sonra gelebildi.
İstanbul Beşiktaş'ta kaçak işletildiği düşünülen bin 500 kişilik gece kulübünde, saat 12:47'de çıkan yangında ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.
Yangının yaşandığı olay yerine kibir abidesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Davut Gül'den sonra teşrif etti.
Vali Davut Gül olay yerine geldiğinde, kendisini Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Erdinç Turan bilgilendirdi.
İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak da olay yerine Vali Gül'den sonra başkanı İmamoğlu ile birlikte geldi.
Remzi Albayrak CHP'nin Bayrampaşa eski ilçe başkanı olarak görev yaparken, 2019'da Ekrem İmamoğlu tarafından, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na getirilmişti.