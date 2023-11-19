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Gündem Vali Gül vatandaşları uyardı! “İstanbul’da 210 civarında su baskını mevcut” 22.00’ye kadar devam edecek!
Gündem

Vali Gül vatandaşları uyardı! “İstanbul’da 210 civarında su baskını mevcut” 22.00’ye kadar devam edecek!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 16:51:00 -
Vali Gül vatandaşları uyardı! "İstanbul’da 210 civarında su baskını mevcut" 22.00’ye kadar devam edecek!

Yurt genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış Şile’de de etkili oldu. İstanbul Valisi Davut Gül Şile’de incelemelerde bulundu. Vali Gül, “İstanbul’da su basan toplam ev ve iş yeri sayısı 210 civarında” dedi.

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da şiddetli yağış ve fırtına hakim. Şile’de de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yeşil Çay Deresi taştı ve sahil kesimlerinde olan iş yerlerini su bastı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Şile’de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Su basan toplam ev ve iş yeri sayısı 210 civarında”

İstanbul Valisi Davut Gül, “İrili ufaklı zararlar var. 5 küçük teknemiz maalesef zarar gördü ve dükkanlarımız zarar gördü. Derelerin denize akamamasından dolayı derelerin taşmasıyla birlikte su basan işyerlerimiz ve evlerimiz var. Çok şükür herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Beklentimiz ilerleyen saatlerde rüzgarın, fırtınanın etkisini kaybetmesi, yağışın azalması. Ama hemşehrilerimizden istirhamımız bu gece duyarlı olmaları. Bizler de AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hem zarar tespitlerini hem hasar tespitlerini inşallah ivedi bir şekilde çıkartacağız. Vatandaşlarımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız. Hepimize büyük geçmiş olsun. Akşam 21.00-22.00’ye kadar şiddetli şekilde devam edeceğini meteorolojik tahminler söylüyor. Bundan sonra da devam edecek sabaha kadar ama etkisini azaltarak devam edecek. Duyarlı olmakta fayda var. Artık iklimler değişti. Dolayısıyla tahminler de çok sık değişiyor. Ama bu değişiklik göstererek, daha şiddetli ya da daha hafif olabilir. Vatandaşlarımızın bu süreci duyarlı bir şekilde takip etmelerini istirham ediyoruz. İhbar sayıları mükerrer olmakla birlikte, İstanbul’un genelinde su basan toplam ev ve iş yeri sayısı 210 civarında. Bu zaman içerisinde değişiklik gösterebilir ama son rakam da bu" dedi.

“Mağdur olan vatandaşlarımızın ziyaretlerine gideceğiz”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Arkadaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarının bütün yetkilileri müdahale ediyorlar. Valimizlede beraber buradan Ağva'ya doğru bütün güzergah üzerinde mağdur olan vatandaşlarımızın ziyaretlerine gideceğiz. Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Buradan da esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Biz yıkımlarla ilgili bütün yasal işlemleri yaptık, mühürlemelerini yaptık, yıkım kararlarını aldık. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı aldı” dedi.

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