Vali Gül kilisede incelemede bulundu! ' Tek bir kişiye saldırı olmuş'

Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 52 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok." dedi.

Saldırının tek kişiye yönelik olduğunu ifade eden Vali Gül şöyle konuştu: Tek bir kişiye saldırı olmuş. Bildiğimiz, içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bakanlarımız açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor. İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız takip ediyor. Polisimiz, savcımız herkes görevini yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Bunun dışında çok söylenebilecek bir şey de yok.

'Paylaşılan bilgilere itibar etmeyelim'

Bir gazetecinin, sosyal medyada Fatih Camisi'ndeki saldırıya atıfta bulunulduğunu aktarması üzerine Gül, "Hayır, şu an itibarıyla açıklanan bu bilgilerin dışında bir bilgi de yok. Bunun dışında paylaşılan diğer bilgilere de itibar etmeyelim." dedi.

Gül, "Yabancı konsolosluklardan ya da elçiliklerden size gelen bir tepki var mı acaba, özellikle İtalyan Konsolosluğu ya da bir iletişim kuruldu mu?" sorusunu ise, "Hayır efendim. Biz kilisemizin baş pederiyle de görüştük. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dolayısıyla da olay daha çok yeni. Aşağı yukarı 2 saatlik bir olay. Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler de bulunup adli makamlara çıkartılacaktır." diye cevapladı.

"Rastgele bir ateş söz konusu değil, hedefe alınan bir kişi üzerinden mi saldırı var?" sorusuna da Vali Gül, "Burada ne dersek diyelim hüküm tesis etmiş olacağız. Söylediğimiz nokta bu. 2 tane maskeli kişi içeri giriyor ve bir kişiye ateş ediyorlar. O kişi de hayatını kaybediyor. Polis ve savcılığımız bu konuda araştırmalara devam ediyor." şeklinde yanıtladı.

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