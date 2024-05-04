Vali Gül çocuklarla birlikte çöp topladı

Eyüpsultan Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı’ndaki etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Mithat Bülent Özmen ve öğrenciler katıldı.

Yangınların tamamına yakınının insan kaynaklı olduğunu dile getiren Gül, “İstanbul’umuzda bu sene kazasız, belasız, yangınsız bir yıl geçirmeyi diliyoruz. Bu anlamda katkısı olan öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, mesai arkadaşlarımıza, kaymakamımıza, belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, protokol üyeleri ve öğrenciler, yangına sebebiyet olabilecek kuru otlar başta olmak üzere çevreyi kirleten, ateş yakmaya yarayan çöp ve atıkları topladı.