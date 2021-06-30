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Gündem Vali duyurdu! İşte yeni mesai saatleri
Gündem

Vali duyurdu! İşte yeni mesai saatleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'dan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 13:23:00 -
Vali duyurdu! İşte yeni mesai saatleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır. " ifadelerini kullandı.
İçişleri genelgeyle duyurmuştu

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerine ilişkin bilgileri duyurmuştu.

İşte genelgedeki ilgili bölüm:

6.1- Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

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