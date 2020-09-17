Vali duyurdu... İstanbul'da İl pandemi kurulu toplandı! Yeni tedbirler geliyor
İstanbul’da İl Pandemi Kurulu alınması beklenen yeni tedbirler, yapılan denetimler, toplu ulaşım ve kademeli mesai gündemi ile toplandı. Toplantıyı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından ek tedbirlerin getirilmesi gündeme gelmişti.
Bu kapsamda İstanbul İl Pandemi Kurulu bugün kademeli mesai, toplu taşıma, alınması planlanan yeni tedbirler ve pandemi sürecinde yapılan denetimlerin görüşüldüğü kritik bir toplantı düzenledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Pandemi Kurulu’nun toplantısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulu’muz toplandı. İstanbul genelinde alınan pandemi tedbirleri, yapılan denetimler, filyasyon #izolasyon takip çalışmaları ve toplu ulaşım ile kademeli mesai konularını kurul üyelerimizle birlikte değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Kararlar yarın açıklanacak
Koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen kritik toplantısının ardından açıklama yapan İstanbul için Vali Yerlikaya, alınan kararların 18 Eylül Cuma günü (yarın) açıklanacağını belirtmişti.