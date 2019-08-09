Vali Demirtaş terfi eden Günaydın’a başarı diledi Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 10.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 10. Tanker Üs Komutanı olarak görev yapmaktayken YAŞ kararıyla tümgeneralliğe terfi eden Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın’ı ziyaret etti.

Vali Demirtaş, ziyareti sırasında 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın’a Adana’ya ve bölgeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Tuğgeneral İsmail Günaydın da Vali Demirtaş’a ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.

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