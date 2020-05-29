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Vali Dağlı Cuma namazını tarihi camide jrlyr

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:22:30 -
Vali Dağlı Cuma namazını tarihi camide jrlyr

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 14. yüzyılda çantı sistemi ile inşa edilen Orhangazi Cuma Caminde Cuma namazı kıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır Cuma Namazları camilerde kılınmıyordu. Alınan karar sonrasında Cuma namazları camilerin bahçelerinde sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde 14. yüzyılda Orhangazi döneminde çantı sistemi ile inşa edilen Kaynaşlı Orhangazi Cuma Cami ve bahçesinde Cuma namazı kılındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında cami bahçesindeki açık alanda sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek kılınan Cuma namazına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın yanı sıra Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ile İl Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya’da eşlik etti.

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