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Vali Dağlı, “Bölgemiz deprem riski altındadır”

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:20
Vali Dağlı, “Bölgemiz deprem riski altındadır”

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Birinci derecede deprem kuşağında olan ilimizde bir daha deprem yaşamamak, ya da olası deprem durumunda, can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir” dedi.


Vali Dağlı depremlerin geçmişte olduğu gibi gelecekte olacağını belirterek “İlimiz, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da iki büyük deprem yaşamıştır. Bu iki deprem sonucu, toplam 980 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3836 vatandaşımız da yaralanmıştır.


1. derecede deprem kuşağında olan ilimizde bir daha deprem yaşamamak, ya da olası deprem durumunda, can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir.


Yaşadığımız bu depremler, bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz ve özellikle bölgemiz deprem riski altındadır ve biz bu gerçeği göz ardı etmeden şehirleşmek, yapılaşmak ve yaşamak zorundayız. Depremler geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacaktır. Önemli olan, bu depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek, depremlere hazırlıklı olmak ve içinde yaşadığımız binalarımızı deprem riskine göre yapılandırmaktır. Kurumlarımızın ve sivil toplumun gayretleriyle insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve ilimizdeki tüm bina stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi, hepimize düşen hayati bir görevdir.17 Ağustos Depreminin yıldönümünde, güzel ilimizin ve tüm ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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