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Vali Cüneyt Epcim’den Kurban Bayramı mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:36
Vali Cüneyt Epcim’den Kurban Bayramı mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bayramlar milli birlik ve beraberliğimizim pekiştiği, geçmişin mirasının gönül köprüleri, sevgi ve muhabbet bağlarıyla günümüze taşındığı müstesna zaman dilimleridir.


Milletçe sevgi ve hürmetin, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, örf ve adetlerin yeniden hatırlandığı bu müstesna zaman dilimlerinden birini daha karşılamanın heyecanını paylaşıyoruz. Hz. İbrahim’in sabrı, ikrarı ve sebatını, Hz. İsmail’in teslimiyeti ve adanmışlığını hatırlatan Kurban Bayramı bizlere bu manasıyla önemli mesajlar iletmektedir. Hak yolunda teslimiyet ve fedakârlığın bir nişanesi olan Kurban Bayramı, kültür ve geleneklerimiz ile birlikte dini değerlerimizin bizlere emrettiği sorumluluklarımızı hatırlamak ve hayata geçirmenin de en güzel vesilelerinden biridir. Sevgi bağlarının güçlendiği bu günlerde, başta büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip, zor durumda olanları, öksüz, yetim, muhtaç ve kimsesizleri sevindirmeliyiz.


Beslendiği her kaynağı İslam medeniyetiyle harmanlayıp gövdesinde filizlendiren bir Çınar misali halen dimdik ayakta duran Aziz Milletimiz, bu toprakları karış karış hoşgörü tohumlarıyla yeşerten Muhyiddin-i Arabî, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli ve Hoca Ahmet Yesevî’den aldığı emanetin bilincinde birlik ve beraberliğini hiç şüphe yok ki bu bayramda bir kez daha pekiştirecektir. Nasıl ki, İbrahim Peygamberin teslimiyeti ve Hz. İsmail’in sabrı bir kurtuluşa vesile olmuşsa milletimizin hoşgörü, dayanışma, sabır ve birliği de bizleri müreffeh yarınlara taşıyacak kurtuluş vesilesi olacaktır.


Bu vesileyle başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere Kurban Bayramı’nın tüm İslam âlemine hayır ve iyilikler getirmesini diliyor, Yüce Allah’tan yapılan ibadetlerin kabulünü temenni ediyorum.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:36
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