Vali Cüneyt Epcim OSB’de incelemede bulundu Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de incelemede bulundu.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de incelemede bulundu.

OSB Müdürü Murat Türkoğlu’ndan bilgi alan Vali Epcim, doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan kısımları inceledi. Vali Epcim, bölgede yaşanan atık su tahliye problemlerinin kalıcı çözümüne yönelik de İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten çalışmalara başlanmasını istedi.

Koçyiğit ve Türkoğlu ile bir süre bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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