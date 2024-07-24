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Yerel Vali Coşkun bağdan üzüm hasadı yaptı
Yerel

Vali Coşkun bağdan üzüm hasadı yaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:02:00 -
Vali Coşkun bağdan üzüm hasadı yaptı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, üzüm hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerden üzümler hakkında bilgi alan Vali Coşkun, üzüm hasadı yaparak, bereketli bir sezon olmasını diledi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Buldan Bölmekaya ve Doğanköy mahallelerinde yetiştirilen Süperior çekirdeksiz üzüm hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Üzüm yetiştiricileri ile bağlara girerek sohbet eden Vali Coşkun, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Asmalardan üzüm kesimi de yapan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ile mahalle muhtarları eşlik etti.

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