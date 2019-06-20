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Vali Çeber: “Bu konuşmayı yaparken belki de Ayder’de yeni bir kaçak yapının temelinin atıldığını biliyorum”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Doğu Karadeniz illeri için düzenlenen Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’na Rize Valisi Kemal Çeber’in yaptığı “Bu konuşmayı yaparken belki de Ayder’de yeni bir kaçak yapının temelinin atıldığını biliyorum.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:54
Vali Çeber: “Bu konuşmayı yaparken belki de Ayder’de yeni bir kaçak yapının temelinin atıldığını biliyorum”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Doğu Karadeniz illeri için düzenlenen Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’na Rize Valisi Kemal Çeber’in yaptığı “Bu konuşmayı yaparken belki de Ayder’de yeni bir kaçak yapının temelinin atıldığını biliyorum...Biz bazen kamu yararı için, bazen de bize kızan vatandaşlarımızın da can güvenliği için kötü adamlar oluruz” konuşması damga vurdu.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması amacıyla başlatılan projenin bölgesel ödül töreni Rize’de gerçekleşti. Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ordu ve Trabzon illerinde alanlarında dereceye giren girişimci çiftçi kadınlar projelerini sergileyerek sertifika sahibi oldu.


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı İsa Sertkaya, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Bugünlerde ekonomiyle ülkemizi değişik yönlerden kendilerinde kıskaca almaya çalıştıklarını her birimiz görüyoruz. Ancak buradaki çözüm noktası benim gözümde üretimdir. Siz kırsaldaki kadınlarımız ve çiftçilerimiz bu üretime destek ve aracı olmak zorundayız” dedi.



Dere yataklarına yapılan evler sorunu


Rize Valisi Kemal Ceber ise programda yaptığı açıklamaya Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketi için Trabzon halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Dere yataklarına yapılan evlerin yanış kararlar olduğunu ifade eden Vali Ceber, Rize’nin Fırtına Vadisi’nde de söz konusu durum için başlatılan yıkım çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi. Vali Ceber açıklamasına şu şekilde devam etti:


“Trabzonlu ve Araklılı kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Dere yataklarına ev yapmayalım. Kaçak ve ruhsatsız konutlar yapmayalım.Biliyorsunuz Fırtına Vadimizde bir yıkım süreci devam ettiriyoruz. Orada bundan etkilenen vatandaşlarımın sitemleri ve kızgınlıkları bana da geliyor. Biz bazen kamu yararı için, bazen de bize kızan vatandaşlarımızın da can güvenliği için kötü adamlar oluruz. Ben Rize’de göreve başladığımdan beri yaklaşık 7 aylık süreçte “Ne olur bunu yapmayın, mutlaka hepsi yıkılacaktır” diyorum. Ama bugün ben bu konuşmayı yaparken belki de Ayder’de yeni bir kaçak yapının temelinin atıldığını biliyorum. Bunu yapan da bizim hemşehrimiz. Köylerde yaşayan nüfusumuzun ve elde ettiğimiz ürünlerin azaldığını görüyoruz. Bir amaca ulaşmak istiyorsanız o işe mutlaka kadınları adapte edeceksiniz. Kadınlara onu mutlaka benimseteceksiniz. Yoksa başarılı olmanız mümkün değil. Kadınlar köye dönerse toplum köye döner.”

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:54
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