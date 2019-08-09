Vali Çakacak’ın ‘Kurban Bayramı’ kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kurban Bayramı mesajını yayınladı.

Vali Çakacak, Mesajında “Ülkemizin ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatıldığı, birlik ve beraberlik bilincinin ön plâna çıkartılarak toplumsal barışın tesis edildiği çok özel günlerdir. Millî birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız. Bu özel günlerde Kurban Bayramı’nın sevincini arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla; engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla; huzur evindeki gözü pencerede, kulağı kapıda olan yaşlılarımızla; baş tâcımız olan anne ve babalarımızla; şehitlerimizin emanetleri ve aileleriyle, kahraman gazilerimizle hep birlikte paylaşalım. Millet olarak, paylaşmanın en güzel örneğini herkese bir kez daha gösterelim. Valilik olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız eliyle gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bayram süresince görevi başında olacak güvenlik, sağlık, zabıta ve itfaiye personelimiz başta olmak üzere tüm görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı mesailer diliyorum. Araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini; bütün trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, bu konuda lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım. Bu duygu, düşünce ve temennilerle; tüm Eskişehirli hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken; mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, İslâm âlemine ve tüm dünya ülkelerine huzur ve barış getirmesini temenni ediyor; bu vesile ile aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. Herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini diliyor, selâm ve saygılarımı sunuyorum” ifadeleri kullandı.