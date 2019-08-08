Vali Çakacak, Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı’nı Ziyaret Etti

Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hv. Org. Atilla Gülan’ı ve 2019 Yüksek Askeri Şura kararları ile emekliye ayrılan Hava Savunma Komutan Vekili ve Hava Kontrol Grup Komutanı Hv. Tuğg. İmdat Bahri Biber’i ziyaret etti.

İlk olarak Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hv. Org. Gülan’ı makamında ziyaret eden Vali Çakacak, günün anısına Komutanlık Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Vali Çakacak, 2019 Yüksek Askeri Şura kararları ile Hava Savunma Komutan Vekili ve Hava Kontrol Grup Komutanı iken emekliye ayrılan Hv. Tuğg. Biber’i makamında ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Çakacak, Hv. Tuğg. Biber’e şimdiye kadar devletimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık ve esenlik diledi.

Ziyaretin ardından Vali Çakacak, Garnizon Komutanlığı’ndan ayrıldı.