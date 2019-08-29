Vali Çakacak, görev yeri değişen Hava Korgeneral Mehmet Özlü’yü ziyaret etti Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri Komutanlığından Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına atanan Korgeneral Mehmet Özlü’yü makamında ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri Komutanlığından Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına atanan Korgeneral Mehmet Özlü’yü makamında ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette Vali Çakacak, Hava Korgeneral Özlü’ye Eskişehir’de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması diledi.

Vali Çakacak, günün anısına Komutanlık Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hava Korgeneral Özlü ise, iyi niyet dileklerinde bulunan Vali Çakacak’a teşekkürlerini iletti.

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