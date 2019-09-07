Vali Bilmez’den yeni paşaya hoş geldin ziyareti Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’den İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yigit’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’den İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yigit’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van İl Jandarma Komutanlığını başarılı bir şekilde sürdüren Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına atanmasıyla, Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Van İl Jandarma Komutanlığına atandı. Önceki gün Van’a gelerek göreve başlayan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yigit’i Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vali Bilmez, “Van’ın huzuru, asayişi ve güvenliği için birlikte mesai harcayacağımız komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

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