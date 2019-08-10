0553 313 94 23

Vali Bilmez’den hudut kartallarına bayram morali

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki askeri birlikleri ve Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek asker ve polislerin bayramını kutladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:05
Vali Bilmez’den hudut kartallarına bayram morali

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran sınırındaki askeri birlikleri ve Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek asker ve polislerin bayramını kutladı.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte Başkale ilçesine giden Vali Bilmez, ilk olarak 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul tarafından karşılanan Vali Bilmez, karşılama mangasını selamladıktan sonra askerlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Hudut Tugayı’nın şeref defterini imzalayan Vali Bilmez, Başkale Jandarma Komando Taburuna geçti. Burada askerlerle bayramlaşarak fotoğraf çektiren Bilmez, ziyaret defterini imzaladıktan sonra bölgenin genel durumu ile ilgili bilgi aldı.


Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Bilmez, polislerle bayramlaşmanın ardından İran’a sıfır noktada bulunan Alev Hudut Karakoluna geçti. Burada hudut kartallarıyla bayramlaşan Vali Bilmez, karakolda incelemelerde bulundu. 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul’dan bölgenin genel yapısı, asayiş durumu ve olaylarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez, yemek sonrası askerlerle çay içip hasbihal etti. Hudutta askerliğin kutsal olduğunu belirten Vali Bilmez, askerlere huzurlu bir bayram geçirmelerini diledikten sonra ilçeden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:05
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlama
    1. Rusya'daki askeri birlikte meydana..
    2. İnegöl’ün Aslan’ı satıldı
    3. Kaçırılan Türk denizciler bayram..
    4. Libya’da bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    5. Bayramlıklarda ucuzluk rekabeti
    6. Bahri kuşu tedavisinin ardından doğaya..
    7. Gurbetçi hacı adayları da tek yürekti
    8. Çin'den İngiltere'ye "Hong Kong'a..
    9. 'Arafat'a böyle hazırlandılar'
    10. Arafat’a yağmur bereketi
    11. Sakarya'da jandarmadan helikopterli..
    12. Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    13. Vali Bilmez’den hudut kartallarına..
    14. Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu,..
    15. 'En kutsal yolculuğun zirve günü'
    16. Kurban Bayramı arifesinde İdlib'e..
    17. Çorum’da sahibinden kaçan kurbanlık..
    18. Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret..
    19. Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
    20. Bıçakçı ustası Çeşmeci’nin Kurban..
    21. 'Derin dondurucuları değil gönülleri..
    22. Rusya'da binlerce kişi protesto için..
    23. 'Kurban, tatil ile yan yana konulmaz'
    24. Hindistan'da aşırı yağışlar etkisini..
    25. Eskişehir’de Arefe Günü alışveriş..
    26. 'Öksüz ve yetimleri sevindirelim'
    27. Norveç’te bir camide saldırı: 1 yaralı
    28. Kurbanlıktan sonra en çok Türk kahvesi..
    29. BAE'den Yemen'de ateşkes çağrısı
    30. 'Garibanlara el uzatma zamanı'
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti