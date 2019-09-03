Vali Baruş’tan 2. Ordu Komutanlığına ziyaret Malatya Valisi Aydın Baruş, 2.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

Karargah girişinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Salim Afgün tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, Komutanlık Şeref Defterini imzalayarak, ziyaretin anısına Korgeneral Yayla ile fotoğraf çektirdi.

Vali Baruş, Korgeneral Yayla ile makamında bir süre görüştü.

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