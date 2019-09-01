Vali Arslantaş, demir madeninde incelemelerde bulundu Erzincan Valisi Ali Arslantaş, demir madeninde incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, demir madeninde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Arslantaş, Erzincan’ın Kemaliye İlçesi, Gözaydın Köyü sınırlarında bulunan demir madeninde incelemelerde bulundu.

Maden işletmesi yetkilileri Vali Arslantaş’a, bu yıl 500 bin ton cevherin gün yüzüne çıkartıldığı madende, ilk belirlemelere göre 50 milyon ton rezerv tespit edildiği bilgisini verdi.

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