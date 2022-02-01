Vali amcadan gençlere tavsiye! Kocaeli Valisi Yavuz’dan gençlere tavsiye! “Uykusuz kalmayı göze alıyorsanız bu mesleği seçin”

YENİ AKİT ANKARA

Gece gündüz demeden çalıştığını sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz gençlere yönelik uyarıda bulunarak, “Eğer 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim.” ifadelerini kullandı.

Ülkemizi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava koşullarında gece gündüz demeden çalışan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz gençlerin meslek seçimlerinde dikkat etmesi konulardan birinin de mesai olduğunu belirterek, mülki idare amiri (Kaymakam, Vali) gibi meslekleri seçmeleri durumunda, “Uykusuz geceleri çok fazla olan bir mesleğe talipsiniz” diyerek uyarda bulundu. Sabaha karşı 04:12’de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Yavuz, “Mülki İdare Amiri ( Kaymakam,Vali ) olmak isteyen tüm genç kardeşlerime eğer 8/5 mesai hayali kuruyorsanız hemen vazgeçin derim. 04.12 itibariyle hala görevimizin başındayız. Kısaca uykusuz geceleri çok fazla olan bir mesleğe talipsiniz ! Benden söylemesi.” sözleriyle gençlere, halka hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışılması gereken bir meslek olduğunu anlatmaya çalıştı.