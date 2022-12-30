Vali Ali Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına adım atılacak 2023 yılının ülkeye, millete, İstanbul'a ve tüm insanlığa, barış, huzur ve mutluluklar getirmesini diledi.

Yeni yıl dolayısıyla Twitter hesabından video mesaj paylaşan Vali Yerlikaya, "Medeniyetimizin baş tacı, dünyanın en güzel şehri İstanbul'da yepyeni bir yıla daha girmenin heyecanını yaşıyoruz. Çünkü yeni yıl demek yeni umutlar, yeni başlangıçlar demek. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız 2023 yılının ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza ve tüm insanlığa, barış, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.