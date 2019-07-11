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Vali Ali Yerlikaya’dan Başkan Gökhan Yüksel’e tebrik ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde CHP’den Kartal Belediye Başkanlığını kazanan Başkan Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
Vali Ali Yerlikaya’dan Başkan Gökhan Yüksel’e tebrik ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde CHP’den Kartal Belediye Başkanlığını kazanan Başkan Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti.


Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’in de eşlik ettiği Vali Yerlikaya, 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Kartal Belediye Başkanlığını kazanan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Vali Yerlikaya ile Başkan Yüksel, ilçenin genel sorunları hakkında fikir alış verişinde bulundu.


Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi, Valilik ve Kaymakamlık arasında var olan uyum ve iş birliğinin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada artarak devam edeceğini, vatandaşa en iyi hizmetin verilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında her zaman hazır olduklarını söyledi.


Başkan Gökhan Yüksel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Ali Yerlikaya ve Kaymakam Abdullah Demir’e teşekkür etti.


Ziyaretin ardından Başkan Gökhan Yüksel, Vali Ali Yerlikaya ve Kaymakam Abdullah Demir, Kartal esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
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