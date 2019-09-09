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Vali Akın, Kurancılı Kültür Sanat Festivaline katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kurancılı Kültür Sanat ve Haside Festivaline katıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:12
Vali Akın, Kurancılı Kültür Sanat Festivaline katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kurancılı Kültür Sanat ve Haside Festivaline katıldı.


Kurancılı Belediyesinde bulunan Şehit Ayhan Keleş İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen festivale Vali Akın’ın yanı sıra Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Kurancılı Belediye Başkanı Adem Bıcakcı, Kurancılı Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Tekeş, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.


Festivaldekonuşan Vali İbrahim Akın, “Festivallerin amacı beldede ya da belde dışında yaşayan vatandaşları bir araya getirmektir. Festivallerin bir başka amacı da beldelerin gelenek ve göreneklerini, kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmaktır"dedi.


Milletvekilleri Metin İlhan ve Mustafa Kendirli’nin festivallerin kültürel değerlere sahip çıkılması noktasında yaptığı bilgilendirme konuşmalarının ardından program halk oyunları gösterisi, haside tatlısının ikramı ve konser programı ile devam etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:12
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