Vali Akın, köy yollarında incelemelerde bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesine bağlı Yeniyapan ve Ömerhacılı köylerinde yapımı devam eden yollarda incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Yeniyapan Köyünde yapılan 4 kilometre uzunluğundaki sathi kaplama yolda incelemelerde bulunan Vali Akın, sıcak asfalt yapımı devam eden Ömerhacılı Köyünde de çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yaptığı incelemeler sonrası köylü ile bir araya gelen ve uzun süre sohbet eden Vali Akın, köylünün ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini sundu. Köylerde yaşanan sorunları imkanlar doğrultusunda öncelik sırasına göre çözeceklerini anlatan Vali Akın, açıklamasında;

"İl Özel İdaremizce Kaman ilçemize bağlı Yeniyapan ve Ömerhacılı Köylerinde yürütülen yol çalışmalarını yerinde gördük. Amacımız köylerimizdeki ihtiyaçları gidererek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek köylerimizi daha yaşanabilir, ulaşımı daha kolay hale getirerek vatandaş memnuniyetini artırmak istiyoruz” dedi.