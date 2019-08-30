Vali Akın, Boztepe ilçesinde incelemelerde bulundu Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Boztepe ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Boztepe ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretine Malya Tarım İşletmeleri ile başlayanVali İbrahim Akın, Malya Tarım İşletmeleri Müdürü Abdülselam Dağal’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Buradaki incelemelerinin ardından İlçe Emniyet Amirliğine geçen Vali Akın, Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz, adına bina içerisinde oluşturulan köşenin açılış törenine katıldı.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen ilçe belediyesine de iade-i ziyarette bulunan Vali Akın, Belediye Başkanı Hüseyin Takan’la bir süre sohbet etti.



Boztepe ilçe ziyaretini Hükümet Konağını ile bitiren Vali Akın, Kaymakam Vekili Ramazan Yıldırım’dan ilçede yürütülen faaliyetler ve devam eden yatırımlarla ilgili brifing aldı.

Vali İbrahim Akın’a ilçedeki programında; İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Kaymakam Vekili Ramazan Yıldırım ve ilçe protokolü eşlik etti.

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