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Vali Akbıyık’tan bayram mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:06:16 -
Vali Akbıyık’tan bayram mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Vali Akbıyık, mesajında, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenen mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın hüznü kalbimizde oluşurken; bir yandan da Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnsanı insan yapan değerlerin çok güçlü olarak yaşandığı birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan bayramlarımız, milletimiz için de son derece önemli ve kutsal bir yere sahiptir. Bayramlar aile, eş, dost akraba, komşuluk ilişkilerinin geliştiği, karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barışıp kardeşçe kucaklaştıkları mana yüklü özel günlerdir. Virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de sosyal medyanın bize sunduğu iletişim kanalları ile onların yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu zor günleri, devletimiz ve milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bu nedenle Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlaması süresince, evlerimizde kalarak ülkemizin virüse karşı verdiği mücadeleye zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir. Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak isek, aynı şekilde kahraman gazilerimizi, eşsiz fedakârlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını da hatırlayarak, onların da yanında olmalıyız. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine vesile olması ümidiyle çalışma arkadaşlarımın, Hakkârili hemşehrilerimin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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