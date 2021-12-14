Vali Akbıyık, kadın kooperatifini ziyaret etti

Vali Akbıyık, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile birlikte Altay Caddesi üzerindeki belediye ek hizmet binasında hizmet veren Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Hakkari Kadın Kooperatifi ortaklığı ile açılan Kadın Girişimi Destekleme Merkezini ziyaret etti. Vali Akbıyık, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteği ile açılan ve 10 eğitmen ile 130 kursiyerin bulunduğu atölye ile çocuk oyun odasını ziyaret etti. Atölyede el sanatları öğrenen kadınlardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, kendileri ile bir süre sohbet etti.

Çocukların bulunduğu kreşi de ziyaret eden Vali Akbıyık ve Müdür Pınar, burada çocuklarla yakında ilgilenip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.