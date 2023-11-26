  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu meyvelerin üretimi derhal durdurulmalı: Türkiye'yi felakete sürüklüyor! Hiç kimse farkında değil, tehlike kapıda

Türkiye için servet değerinde! Topraktan adeta fışkırmaya başladı! Verileri görünce ağzınız bir karış açık kalacak

Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

Satın alırsanız 800 TL, kendiniz yaparsanız 50 TL! Yapımı da çok kolay

Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı! Türkiye, Gazze’nin altında bulunan hazineden nasıl dışarı atılıyor

Altın sahiplerini heyecanlandıran uyarı: Sadece 24 saat kaldı! “Pazartesi yaşanacaklara hazır olun” diyerek duyurdu! Resmen şok etti

Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı

10 bin liraya tapu sahibi olabilirsiniz! Bu iller için düğmeye basıldı! Kaçırılmayacak fırsat

Düğmeye basıldı: Bu hesaplar tarihe karışacak! Hemen kontrol edin, sadece ve sadece 5 gün kaldı

Amerikalıların düşürdüğü Türk SİHA'sı ile ilgili şok bilgi! Meğer…
Eğitim Vali açıkladı: Hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi!
Eğitim

Vali açıkladı: Hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 23:50:00 -
Vali açıkladı: Hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi!

Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye karşıtı cephe yarıldı! Bölgede hükümet hamleyi yaptı: İmzalanan anlaşma temel referans! Gelişme Türkiye'yi heyecanlandıracak
Gündem

Türkiye karşıtı cephe yarıldı! Bölgede hükümet hamleyi yaptı: İmzalanan anlaşma temel referans! Gelişme Türkiye'yi heyecanlandıracak

Türkiye'nin dev hamleleri devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının iki ülke aras..
Hamas'tan basın açıklaması! 'Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak serbest bıraktık'
Gündem

Hamas'tan basın açıklaması! 'Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak serbest bıraktık'

Hamas İslami Direniş Hareketi, katil İsrail ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında ellerinde bulunan 4 Taylandlı esiri de serbest bıra..
Haşhaşlı garanti çörek! Mükemmel haşhaşlı çörekler: Yok böyle Lezzet, garantili tarif! Adım adım yapılışı
Kadın - Aile

Haşhaşlı garanti çörek! Mükemmel haşhaşlı çörekler: Yok böyle Lezzet, garantili tarif! Adım adım yapılışı

Haşhaşlı çörek, evde hazırlayabileceğiniz lezzetli ve pratik bir tariftir. Bu adım adım rehber ile haşhaşlı çöreği kolayca yapabilir...Evine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23