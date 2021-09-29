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Yerel Vali açıkladı: Bin 84 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı
Yerel

Vali açıkladı: Bin 84 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından kentteki bin 84 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 00:51:00 -
Vali açıkladı: Bin 84 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki bin 84 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından kentteki barınma sorunu yaşayan öğrencilere dair paylaşımda bulundu. Köşger, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam bin 84 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir.

Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına dair tabloyu da paylaştı.

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