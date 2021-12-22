Valeye para vermek istemeyence bacağından vuruldu! Vuranlar adli kontrol şartıyla

Olay, Bakırköy, Yeşilyurt, Sahilyolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Mısır uyruklu, A.A., İ.A., A.E ve Y.E.A.A.M. 19 Aralık'ta bir otelin restoranında yemek yedi.

Yemek sonrası dışarı çıkan 3 Mısırlı araçlarına bindi. Tam hareket edecekleri sırada vale olarak görev yapan bir kişi Mısırlılar'dan para istedi. Mısırlı turistler para vermek istemeyince tartışma yaşandı. Arbedeye dönen o tartışma sırasında vale olarak çalışan şüphelilerden biri silah çekerek ateş etti. Saldırgan Y.E.A.A.M.'yi ayağından vurdu.

Şüpheliler yakalandı

Yaralanan turist hastaneye götürülürken, İstanbul polisi olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda olaya karışan valelerin B.D.S., O.A. ve A.Y. olduğu anlaşıldı. Silahla ateş eden kişinin ise B.D.S. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, olaydan kısa süre sonra yakalandı. B.D.S.'nin üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 14 mermi ele geçirildi.

Serbest kaldılar

O.A. ve A.Y. serbest bırakılırken, B.D.S. hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandığı öğrenildi.