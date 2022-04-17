Valerien Ismael: Kabulleneceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 0-0 berabere kaldıkları Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Sonuçtan dolayı mutlu değiliz"

"Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Mutsuzsuz. Puan tablosundaki farkı kapatmak istiyorduk. Ama maalesef bu durumu kabulleneceğiz"

"Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu"

"İlk yarıda hızlı top yapamadık. Gol atmalıydık. Çok basit bir şekilde, gol atmamız gerekiyordu. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu."

"Her şeyi denedik"

"Her şeyi denedik. Özellikle son yarım saat baskı kurduk. Bu tarz maçlarda büyük efor sarf ettikten sonra bunun ödülünü almayı isterdik ama yapamadık bugün"