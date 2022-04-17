  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Valerien Ismael: Kabulleneceğiz
Spor

Valerien Ismael: Kabulleneceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, puan tabolsundaki durumu düzeltmek istediklerini ancak bunu kubullenmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 23:45:00 -
Valerien Ismael: Kabulleneceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 0-0 berabere kaldıkları Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Sonuçtan dolayı mutlu değiliz"

"Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Mutsuzsuz. Puan tablosundaki farkı kapatmak istiyorduk. Ama maalesef bu durumu kabulleneceğiz"

"Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu"

"İlk yarıda hızlı top yapamadık. Gol atmalıydık. Çok basit bir şekilde, gol atmamız gerekiyordu. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu."

"Her şeyi denedik"

"Her şeyi denedik. Özellikle son yarım saat baskı kurduk. Bu tarz maçlarda büyük efor sarf ettikten sonra bunun ödülünü almayı isterdik ama yapamadık bugün"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay