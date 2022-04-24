Real Betis-Valencia maç sonucu: İspanya Kral Kupası kim kazandı?
İspanya Kral Kupası'nı final maçının heyecanı yayında. Real Betis-Valencia mas sonucu: İspanya Kral Kupası kim kazandı? İspanya Kral Kupası'nı finalde Valencia'yı penaltı atışları sonrasında 6-5 yenen Real Betis kazandı.
Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Real Betis'ten Borga İglesias ve Valencia'dan Hugo Duro'nun golleriyle 1-1 sona erdi. Karşılamanın 90 dakikalık normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skoru değiştirmeyince, penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine karşı 5-4 üstünlük kuran Real Betis maçı 6-5 kazandı.
Tarihindeki 5. Kral Kupası finalinde 3. şampiyonluğunu kazanan Real Betis, kupasını Kral 6. Felipe'nin elinden aldı. Sevilla kentinin takımı olan Betis, son olarak 2005 yılında bu kupayı kaldırmıştı.
Real Betis fubol takımı
Real Betis Balompie İspanya'nın Sevilla kentinde 1907'de kurulan futbol kulübüdür. La Liga'da mücadele eden ekip yeşil-beyaz renklere sahiptir. Maçlarını Benito Villamarin Stadı'nda oynarlar. Köklü bir geçmişe sahiptir, ama 2008-09 sezonunda son maçını kazanamayarak 18. olunca küme düşmüştür.
La Liga 2'de geçirdiği ikinci sezonda ligi ilk sırada tamamlayarak 2011-2012 sezonunda yeniden La Liga'ya yükseldi. 3 sezon La Liga'da mücadele ettikten sonra 2013-2014 sezonunu sonuncu tamamlayarak tekrar ikinci lige düştü. İkinci ligdeki ilk senesinde sezonu birinci bitirince La Liga'ya geri döndü. Real Betis 2017-2018 La Liga sezonunda başarılı bir grafik çizerek sezonu 6. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılma hakkı kazandı.